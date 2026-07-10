Espagne : un incendie de forêt meurtrier fait au moins 11 morts en Andalousie

Au moins onze personnes ont perdu la vie dans un violent incendie de forêt qui s’est propagé à grande vitesse dans la province d’Almería, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Les autorités ont mobilisé d’importants moyens de secours pour tenter de contenir les flammes, qui continuent de menacer plusieurs zones habitées.

Selon Antonio Sanz, responsable des services d’urgence de la région andalouse, près de 150 pompiers sont engagés dans la lutte contre l’incendie. Le feu s’est déclaré dans une zone boisée autour de la commune de Los Gallardos avant de progresser rapidement en direction du hameau voisin de Bedar.

Les autorités ont demandé aux habitants de rester confinés à leur domicile afin d’éviter de s’exposer aux flammes et à la fumée. D’après les premières informations communiquées par les services d’urgence, les victimes auraient trouvé la mort alors qu’elles tentaient de fuir la zone en voiture.

La vitesse exceptionnelle de propagation de l’incendie a fortement compliqué les opérations de secours et d’évacuation. Les équipes mobilisées poursuivent leurs efforts pour maîtriser le brasier et protéger les secteurs les plus exposés.

Les circonstances précises de l’incendie n’ont pas encore été établies. Les autorités espagnoles continuent d’évaluer l’étendue des dégâts et surveillent l’évolution du feu, qui demeure une menace pour les populations et les habitations de la région.