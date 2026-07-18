Inde : l’activiste Sonam Wangchuk hospitalisé de force après vingt jours de grève de la faim

Les forces de l’ordre indiennes ont évacué samedi matin l’activiste Sonam Wangchuk de son site de protestation à New Delhi, où il menait une grève de la faim depuis vingt jours pour soutenir un mouvement réclamant des réformes du système éducatif.

Peu avant 7h30 heure locale, des dizaines de policiers et de membres des forces paramilitaires ont investi la scène de Jantar Mantar, un observatoire vieux de trois siècles au cœur de la capitale indienne, où l’activiste de 59 ans était allongé. Les agents ont recouvert Wangchuk de draps avant de l’emporter, tandis que des manifestants tentant de s’interposer étaient repoussés. Une ambulance a quitté les lieux quelques minutes plus tard.

L’épouse de l’activiste, Gitanjali Angmo, a annoncé sur le réseau X qu’il avait été admis à l’hôpital Safdarjung. Elle a exigé qu’aucun traitement oral ou intraveineux ne lui soit administré « sans le consentement de sa famille et des médecins qui suivent son état de santé depuis vingt jours ». La directrice médicale de l’établissement, le Dr Charu Bamba, a précisé que Wangchuk était « pleinement conscient et stable », souffrant d’une légère déshydratation et d’une faiblesse liée au jeûne prolongé.

Le commissaire adjoint de police Sachin Sharma a justifié l’intervention par une ordonnance du tribunal de haute de Delhi rendue jeudi, demandant au gouvernement fédéral de surveiller régulièrement la santé de l’activiste et de lui fournir les soins nécessaires. Wangchuk avait perdu plus de neuf kilogrammes depuis le début de sa grève, ne consommant que de l’eau salée, mais refusait d’y mettre fin malgré des appels répétés.

Quelques jours avant son hospitalisation, il avait déclaré à la foule rassemblée : « Je suis affaibli à l’extérieur, mais fort à l’intérieur. » Il avait même plaisanté en affirmant que si la mort le prenait avant la marche prévue lundi vers le Parlement, « son fantôme y participerait ».

Le mouvement qu’il soutenait, le Cockroach Janta Party (CJP), est né en mai comme une initiative satirique en ligne pour dénoncer les fuites de sujets d’examens et les irrégularités dans les concours nationaux. Ses membres réclament la démission du ministre de l’Éducation Dharmendra Pradhan, dont ils estiment qu’il doit assumer la responsabilité morale de l’annulation d’un concours d’entrée en médecine, survenue début mai après une fuite de sujets. Le gouvernement de Narendra Modi n’a pas engagé de dialogue avec les protestataires.

L’arrestation de Wangchuk a conduit le fondateur du CJP, Abhijeet Dipke, à entamer à son tour un jeûne illimité. Il a annoncé que la marche vers le Parlement du 20 juillet aurait lieu comme prévu et a élargi ses revendications en réclamant désormais la démission du Premier ministre Modi. « Si le gouvernement pense que l’enlèvement de Wangchuk mettra fin à ce mouvement, il se trompe », a-t-il déclaré.

Des élus de plusieurs partis d’opposition ont condamné l’intervention, la qualifiant de « violence d’État coercitive » et d’« atteinte à la démocratie ». Jeudi, l’ancien chef du gouvernement de Delhi Arvind Kejriwal s’était rendu au chevet de Wangchuk et avait appelé les autorités à ouvrir le dialogue, proposant même que le ministre Pradhan soit remplacé par l’activiste lui-même.