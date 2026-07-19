Modon Holding et Nammos s’associent pour un resort sur la côte nord égyptienne

Le groupe saoudien Modon Holding et l’enseigne hôtelière Nammos Hotels & Resorts ont annoncé le lancement conjoint de Nammos Ras El Hekma, un nouveau complexe hôtelier implanté sur la côte nord de l’Égypte.

Modon Holding, groupe immobilier et de développement saoudien, s’associe à Nammos Hotels & Resorts pour porter un projet commun sur le littoral méditerranéen égyptien. Le complexe, baptisé Nammos Ras El Hekma, prend place dans la région de Ras El Hekma, sur la côte nord de l’Égypte, territoire qui fait l’objet d’importants investissements depuis plusieurs années.

Ce partenariat réunit deux acteurs aux profils distincts : Modon Holding, adossé à l’Arabie saoudite et actif dans le développement de grands projets urbains et touristiques, et Nammos, marque internationale connue pour ses établissements haut de gamme implantés notamment en Grèce et dans plusieurs destinations méditerranéennes.