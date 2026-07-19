Un soldat libanais tué par l’explosion d’un engin dans le sud du Liban

Un militaire libanais a perdu la vie samedi après qu’un objet suspect a explosé à bord d’un véhicule de l’armée dans la localité de Mansouri, au sud du Liban. Un officier et un autre soldat ont été blessés dans l’incident.

L’armée libanaise a annoncé samedi la mort d’un de ses soldats, tué lorsqu’un objet suspect a explosé dans un véhicule militaire stationné dans la ville de Mansouri, dans le sud du pays. Un officier et un second soldat ont été blessés lors de cet incident.

L’armée israélienne a, de son côté, affirmé que le véhicule avait roulé sur un engin explosif dans la zone d’Al-Mansouri. Elle a précisé que le véhicule se serait engagé dans ce qu’elle désigne comme une « zone de sécurité ».