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Estée Lauder Companies nomme Madeleine Boyd vice-présidente senior à la communication mondiale

19 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Estée Lauder Companies nomme Madeleine Boyd vice-présidente senior à la communication mondiale
Estée Lauder Companies nomme Madeleine Boyd vice-présidente senior à la communication mondiale

Le groupe cosmétique Estée Lauder Companies a annoncé la nomination de Madeleine Boyd au poste de vice-présidente senior chargée de la communication mondiale des marques.

Madeleine Boyd rejoint la direction d’Estée Lauder Companies à un poste clé de la stratégie de communication du groupe. Elle occupera la fonction de vice-présidente senior chargée de la communication mondiale des marques, selon l’annonce officielle du groupe.

 

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