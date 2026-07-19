Estée Lauder Companies nomme Madeleine Boyd vice-présidente senior à la communication mondiale

Le groupe cosmétique Estée Lauder Companies a annoncé la nomination de Madeleine Boyd au poste de vice-présidente senior chargée de la communication mondiale des marques.

Madeleine Boyd rejoint la direction d’Estée Lauder Companies à un poste clé de la stratégie de communication du groupe. Elle occupera la fonction de vice-présidente senior chargée de la communication mondiale des marques, selon l’annonce officielle du groupe.