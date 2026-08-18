Un poulain vendu 4,6 millions d’euros à Deauville, nouveau record

Lors des enchères de Deauville, un poulain atteint un prix record de 4,6 millions d'euros, acquis par le milliardaire irlandais MV Magnier et l'écurie américaine White Birch Farm. Cette vente souligne l'attractivité internationale du marché des yearlings, qui demeure dynamique malgré les incertitudes économiques.

Les enchères de yearlings de Deauville ont franchi un nouveau cap dimanche avec la vente record d’un poulain pour 4,6 millions d’euros. L’animal, né de la jument Deadly Nightshade et de l’étalon Wootton Bassett, a été acquis par le milliardaire irlandais MV Magnier et l’écurie américaine White Birch Farm. Ce montant dépasse les précédentes adjudications lors de ces ventes organisées par Arqana, qui attirent chaque année les plus grands noms du monde hippique.

Une transaction internationale

L’Ecurie des Monceaux, éleveur du poulain, voit ainsi récompensée la qualité de sa production. Les ventes d’août à Deauville figurent parmi les plus réputées en Europe et drainent des acheteurs venus du monde entier, attirés par la possibilité d’acquérir de futurs champions. La présence conjointe d’un investisseur irlandais et d’une structure américaine illustre l’attractivité internationale de ce rendez-vous hippique normand.

Cette transaction record confirme la vitalité du marché des yearlings malgré les incertitudes économiques. Les enchères de Deauville restent un baromètre de la santé du secteur, où la lignée et le potentiel génétique déterminent des écarts de prix considérables entre les lots présentés.