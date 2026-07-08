Le plus grand fonds souverain du monde investit 500 millions de dollars dans l’immobilier commercial américain

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a annoncé mardi la conclusion d’un partenariat stratégique avec la société américaine Asana Partners afin de renforcer sa présence sur le marché de l’immobilier commercial aux États-Unis.

Dans un communiqué, Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère les actifs du fonds souverain de la Norvège, a indiqué qu’il détiendrait une participation de 49 % dans ce partenariat.

NBIM précise avoir investi 500 millions de dollars en capitaux propres dans cette opération. Les deux partenaires prévoient d’investir dans des centres commerciaux à ciel ouvert ainsi que dans des commerces de détail situés dans les rues commerçantes à travers les États-Unis.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de diversification du fonds souverain norvégien, qui investit depuis plusieurs années dans l’immobilier international en complément de ses importantes participations dans les marchés boursiers et obligataires.

Grâce à cette nouvelle alliance avec Asana Partners, le fonds entend renforcer son exposition au secteur américain de l’immobilier commercial en misant sur des actifs destinés au commerce de proximité et aux espaces commerciaux ouverts.