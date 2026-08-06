Ligue des champions : Canal+ rafle les droits de diffusion en Afrique subsaharienne

Canal+ obtient les droits de diffusion de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en Afrique subsaharienne de 2027 à 2031. Cette acquisition, stratégique pour le groupe, renforce sa position sur le marché africain et vise à attirer un large public grâce à la popularité du football européen et des stars africaines.

Canal+ a acquis l’intégralité des droits de diffusion des compétitions européennes masculines de clubs en Afrique subsaharienne. À partir de la mi-2027 et jusqu’en 2031, le groupe proposera notamment la Ligue des champions et la Ligue Europa sur ses différentes chaînes, dans toutes les langues disponibles sur ses marchés.

Cette acquisition représente une opération stratégique majeure pour Canal+, tant le football européen rassemble un public considérable sur le continent. La présence de nombreuses stars africaines dans les grands clubs engagés en Ligue des champions renforce encore l’attractivité commerciale de ces compétitions.

Canal+ consolide son empire africain

L’accord intervient après le rachat de MultiChoice, principal opérateur de télévision payante en Afrique anglophone. Canal+ renforce ainsi sa couverture du continent et prend une longueur d’avance sur plusieurs concurrents, dont New World TV, devenu ces dernières années un acteur important dans l’acquisition des droits sportifs.

Le montant du contrat n’a pas été révélé, mais il pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Fort de quelque 40 millions d’abonnés répartis dans plus de 70 pays, Canal+ compte sur les abonnements et les recettes publicitaires pour rentabiliser cet investissement et s’imposer davantage comme le diffuseur incontournable du football en Afrique subsaharienne.