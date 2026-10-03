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La Lettonie vote sous tension, avec la sécurité face à la Russie au cœur du scrutin

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La Lettonie vote sous tension, avec la sécurité face à la Russie au cœur du scrutin
La Lettonie vote sous tension, avec la sécurité face à la Russie au cœur du scrutin

Les Lettons votent samedi 3 octobre pour renouveler les 100 sièges de la Saeima, leur Parlement. Quatorze listes participent à ces élections législatives, dont les bureaux de vote doivent fermer à 20 heures, heure locale, soit 19 heures à Paris. Le scrutin se déroule dans un pays frontalier de la Russie et de la Biélorussie, où la guerre en Ukraine nourrit les préoccupations de sécurité. Les premiers résultats devraient se préciser dans la nuit de samedi à dimanche.

La Liste unie du Premier ministre Andris Kulbergs arrive en tête du dernier sondage SKDS publié par le média public LSM, avec 14,4 % des personnes interrogées déclarant vouloir voter pour elle. Derrière figurent notamment La Lettonie d’abord, à 9,4 %, et l’alliance Pouvoir souverain–Jeunes Lettons, à 9,2 %. Mais 18,7 % des répondants restent indécis, tandis que 14,9 % indiquent ne pas vouloir participer. Ces chiffres décrivent donc un électorat encore incertain et ne permettent pas de prédire directement la répartition des sièges.

La formation d’une coalition sera décisive

Andris Kulbergs cherche à obtenir un mandat électoral après son arrivée à la tête du gouvernement en mai, à la suite d’une crise politique liée à la gestion d’incidents impliquant des drones. Son pays demeure un soutien de l’Ukraine et surveille les risques d’attaques hybrides. Le seuil de 5 % nécessaire pour entrer au Parlement rendra déterminant le résultat des formations situées autour de cette limite : leur présence ou leur absence pèsera sur les possibilités de majorité.

Au-delà du classement des partis, les négociations entre partenaires décideront de l’orientation du prochain gouvernement. Les positions sur la Russie, les sanctions et le soutien à Kiev constituent des lignes de partage, auxquelles s’ajoutent les difficultés de pouvoir d’achat. Selon le Financial Times, Kulbergs exclut une alliance avec Pouvoir souverain, mais laisse ouvertes d’autres options. Même une première place dans les urnes ne lui garantirait donc pas de rester au pouvoir : elle devra se traduire par une coalition capable de gouverner.

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