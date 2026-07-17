Zelensky nomme le chef des services secrets Yevhenii Khmara ministre de la Défense par intérim

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi la nomination de Yevhenii Khmara, patron des services de sécurité, au poste de ministre de la Défense par intérim, au lendemain du limogeage de son prédécesseur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi la nomination de Yevhenii Khmara, patron des services de sécurité, au poste de ministre de la Défense par intérim, au lendemain du limogeage de son prédécesseur.

Yevhenii Khmara dirigeait jusqu’ici le Service de sécurité d’Ukraine (SBU), où il avait été nommé à titre intérimaire en début d’année. La législation ukrainienne lui interdit d’occuper simultanément les deux fonctions, mais il devrait quitter le service militaire actif dans les prochains jours, ce qui permettra à Zelensky de soumettre sa candidature au Parlement pour une nomination formelle.

« J’ai chargé Yevhenii Khmara d’assurer les fonctions de ministre par intérim, de poursuivre la réforme du secteur de la défense et de veiller à ce que l’Ukraine atteigne tous les résultats dont nous avons discuté », a écrit le président ukrainien sur Facebook. Il a ajouté que Khmara avait « acquis une expérience considérable et, à bien des égards, unique dans les opérations de combat technologique », un domaine qu’il juge prioritaire pour l’effort de guerre.

La veille, Zelensky avait écarté Mykhailo Fedorov dans le cadre d’un remaniement gouvernemental. Âgé de 35 ans, ce dernier n’avait occupé le poste que six mois. S’il avait engagé des réformes technologiques au sein de l’armée, il s’était heurté à de vives tensions avec les hauts gradés, qui se plaignaient ouvertement de difficultés à travailler avec lui.