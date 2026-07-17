Vodafone règle à l’amiable un litige avec 62 ex-franchisés endettés

L’opérateur téléphonique britannique Vodafone a conclu un accord avec 62 anciens franchisés qui l’accusaient de s’être « injustement enrichi » à leur détriment, pour un montant pouvant atteindre 85 millions de livres sterling. Ce règlement met fin à dix-neuf mois de procédure devant la High Court.

L’opérateur téléphonique britannique Vodafone a conclu un accord avec 62 anciens franchisés qui l’accusaient de s’être « injustement enrichi » à leur détriment, pour un montant pouvant atteindre 85 millions de livres sterling. Ce règlement met fin à dix-neuf mois de procédure devant la High Court.

L’accord a été signé sans reconnaissance de responsabilité de la part de Vodafone. Il clôt une bataille judiciaire engagée en 2024 par ces petits entrepreneurs, qui affirmaient avoir accumulé de lourdes dettes personnelles en raison de leurs contrats avec le groupe de téléphonie mobile.

Parmi les plaignants, certains avaient témoigné avoir eu des pensées suicidaires sous la pression exercée par l’entreprise. Leur recours collectif devant la High Court portait sur une somme globale pouvant atteindre 85 millions de livres, au titre d’un enrichissement qu’ils jugeaient injuste et réalisé à leurs dépens.

Les 62 ex-franchisés avaient lancé la procédure après que leurs activités, menées sous l’enseigne Vodafone, les eurent conduits à contracter des dettes importantes qu’ils imputaient directement aux conditions imposées par le groupe. Le litige aura duré dix-neuf mois avant d’aboutir à ce règlement dont les termes financiers n’ont pas été rendus publics.