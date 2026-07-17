Washington approuve une vente d’armes de près de 2 milliards de dollars à Riyad

Le département d’État américain a validé mercredi une vente d’armements estimée à 1,96 milliard de dollars à l’Arabie saoudite, destinée à renforcer ses défenses aériennes dans un contexte de tensions croissantes dans la région.

Le département d’État américain a validé mercredi une vente d’armements estimée à 1,96 milliard de dollars à l’Arabie saoudite, destinée à renforcer ses défenses aériennes dans un contexte de tensions croissantes dans la région.

La décision intervient alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran s’intensifie et que le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran semble avoir volé en éclats, les États-Unis ayant par ailleurs imposé un blocus naval. Le département d’État justifie cette vente par la nécessité de soutenir « les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique dans la région du Golfe ».

Le contrat principal sera confié au groupe britannique BAE Systems. Parmi les équipements demandés par le royaume figure notamment une commande pouvant atteindre 20 000 systèmes d’armes de précision Advanced Precision Kill Weapon Systems, accompagnés de leurs ogives. La marine américaine décrit ce système comme « un moyen peu coûteux de détruire des cibles tout en limitant les dommages collatéraux lors des combats rapprochés ».

Washington précise que cette vente « améliorera la capacité de l’Arabie saoudite à dissuader les menaces actuelles et futures en renforçant sa défense nationale et en améliorant l’interopérabilité avec les forces américaines, ainsi qu’avec d’autres forces régionales et de l’OTAN ».

La transaction survient au moment où Riyad semble au bord d’une reprise des hostilités avec les Houthis yéménites, soutenus par l’Iran. Lundi, ces derniers ont tiré des missiles sur l’aéroport d’Abha, ville du sud de l’Arabie saoudite. Cette attaque fait suite à des frappes aériennes qui avaient touché l’aéroport de Sanaa, détournant un vol transportant une délégation houthie de retour des funérailles du guide suprême iranien. Les Houthis ont tenu Riyad pour responsable de ces frappes.

Le chef des Houthis, Abdul-Malik al-Houthi, a averti jeudi que toutes les installations pétrolières et autres infrastructures vitales saoudiennes deviendraient des cibles pour les missiles et drones de son mouvement si Riyad s’engageait dans ce qu’il a qualifié d’« agression globale » contre le Yémen.