La féministe africaine Nyasha Karimakwenda dénonce l’homophobie présentée comme valeur culturelle en Afrique

Dans une tribune, l’autrice Nyasha Karimakwenda conteste l’idée selon laquelle l’existence queer serait contraire aux valeurs africaines, et analyse la violence faite aux personnes LGBTQ+ sur le continent comme un outil de contrôle social.

Dans une tribune, l’autrice Nyasha Karimakwenda conteste l’idée selon laquelle l’existence queer serait contraire aux valeurs africaines, et analyse la violence faite aux personnes LGBTQ+ sur le continent comme un outil de contrôle social.

L’argument est connu : les identités queers seraient un produit de l’influence occidentale, étrangères aux cultures africaines. Nyasha Karimakwenda, féministe africaine, le rejette frontalement. Pour elle, la violence exercée contre les personnes LGBTQ+ sur le continent n’a rien d’une tradition à défendre : c’est un mécanisme d’oppression destiné à définir qui mérite la dignité et qui doit en être privé.

La violence, écrit-elle, fonctionne comme un langage. Elle trace les contours d’une normalité imposée, désigne les comportements jugés acceptables et exclut ceux qui s’en écartent. Appliquée aux corps africains queers, cette logique prend une forme particulièrement brutale : il s’agit de forcer des individus dans un moule hétéronormatif, parfois jusqu’à la mort.

Des dirigeants africains mobilisent à cette fin un arsenal varié : discours rhétoriques, poursuites judiciaires, pressions politiques, violences physiques, condamnations religieuses. Les personnes queers se retrouvent ainsi exposées à une menace permanente, contraintes de résister à des formes multiples d’effacement de leur existence.

Karimakwenda souligne que cette existence aux marges du continent reste pourtant bien réelle, et que la résistance qu’elle génère témoigne d’une présence que les rhétoriques officielles peinent à faire disparaître.