L’Algérie commande 85 locomotives pour moderniser son réseau ferroviaire

Les autorités algériennes lancent un vaste programme de modernisation de leur transport ferroviaire avec l’acquisition de dizaines de locomotives d’ici 2035.

L’Algérie engage une profonde transformation de son réseau ferroviaire. La Société nationale des transports ferroviaires a annoncé la commande de 85 locomotives dans le cadre d’un plan stratégique étalé jusqu’en 2035. Cette acquisition s’inscrit dans un programme plus large comprenant également 400 wagons et 600 locomotives supplémentaires destinés à renforcer l’ensemble du dispositif national. Les pouvoirs publics affichent leur volonté de hisser le transport sur rail à un niveau de confort et de performance inédit dans le pays.

Un programme ambitieux pour l’économie algérienne

Cette modernisation vise à accompagner l’industrialisation croissante du territoire algérien. Le gouvernement compte sur le ferroviaire pour améliorer simultanément le transport de marchandises et celui des passagers. Les nouvelles infrastructures doivent permettre de fluidifier les échanges économiques tout en offrant aux voyageurs des conditions de déplacement nettement améliorées. La stratégie affichée repose sur un équipement moderne capable de soutenir le développement économique du pays.

La SNTF révise en profondeur sa politique d’équipement. Les installations ferroviaires actuelles nécessitaient une mise à niveau substantielle pour répondre aux besoins d’un pays en pleine mutation économique. Ce programme ambitieux marque une rupture avec les pratiques antérieures et traduit une ambition assumée des autorités de tutelle de faire du rail un pilier du développement national à moyen terme.