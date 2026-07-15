Mondial : Argentine – Angleterre, un choc sous tension. Qui rejoindra l’Espagne en finale ?

L’Espagne attend désormais son adversaire. Après avoir éliminé la France en demi-finale, la Roja s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde. La deuxième place en finale se joue ce mercredi soir à Atlanta entre l’Argentine, championne du monde en titre, et l’Angleterre, toujours en quête d’un premier sacre mondial depuis 1966. Une affiche prestigieuse, marquée par une rivalité historique et portée par deux effectifs parmi les plus talentueux du tournoi.

Deux qualifications arrachées dans la difficulté

Aucune des deux équipes n’a connu un quart de finale tranquille. L’Angleterre a dû attendre la prolongation pour venir à bout de la Norvège (2-1), portée par un Jude Bellingham décisif avec un doublé. De son côté, l’Argentine a également eu besoin de trente minutes supplémentaires pour écarter la Suisse (3-1), grâce à des réalisations de Julián Álvarez et Lautaro Martínez après l’égalisation suisse en seconde période. Les deux sélections arrivent donc avec un temps de jeu conséquent dans les jambes.

L’Argentine s’appuie sur son expérience des grands rendez-vous

L’Albiceleste dispute une nouvelle demi-finale mondiale avec un groupe qui conserve une grande partie de l’ossature sacrée au Qatar en 2022, avec Lionel Messi en leader technique de cette équipe. Depuis le début de la phase à élimination directe, l’Argentine a toutefois dû batailler à chaque tour. Le Cap-Vert, l’Égypte puis la Suisse l’ont poussée dans ses retranchements, preuve que la sélection de Lionel Scaloni sait souffrir mais laisse également des espaces à ses adversaires.

Par ailleurs, l’Argentine a été critiquée dans le monde entier, beaucoup d’observateurs accusant l’arbitrage de lui etre particulièrement favorable. Tous les yeux seront braqués sur l’arbitre et Messi…

L’Angleterre portée par une nouvelle génération

Les Three Lions abordent cette demi-finale avec un effectif particulièrement dense. Jude Bellingham réalise un Mondial de très haut niveau, Harry Kane demeure la référence offensive, tandis que Bukayo Saka, Phil Foden et Declan Rice constituent l’épine dorsale d’une équipe capable d’alterner maîtrise du ballon et transitions rapides. Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel avant ce rendez-vous : Declan Rice, diminué par un virus lors du quart de finale, est attendu apte à tenir sa place. Jude Bellingham, qui avait suscité quelques inquiétudes après avoir été touché à l’épaule, devrait également être disponible.

Une rivalité parmi les plus fortes du football mondial

Au-delà de l’enjeu sportif, Argentine-Angleterre renvoie à une longue histoire. Les confrontations entre les deux nations restent marquées par le quart de finale de la Coupe du monde 1986 et les deux buts devenus mythiques de Diego Maradona, la Main de Dieu et le But du siècle. Chaque nouvelle rencontre entre les deux sélections ravive cette rivalité, même si les générations ont changé.

Une place en finale contre l’Espagne en jeu

Le vainqueur retrouvera l’Espagne en finale dimanche avec l’objectif de décrocher le titre mondial. L’Argentine tentera de défendre sa couronne et de poursuivre son règne sur le football international. L’Angleterre cherchera, elle, à mettre fin à soixante années d’attente et à revenir sur le toit du monde pour la première fois depuis son unique sacre de 1966.