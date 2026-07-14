Cabourg embarque les visiteurs à bord du mythique Orient-Express

Symbole du voyage de luxe et de la Belle Époque, l’Orient-Express est au cœur d’une grande exposition présentée à la Villa du Temps retrouvé, à Cabourg, jusqu’au 11 novembre 2026. À travers des œuvres, objets d’époque et une spectaculaire reconstitution de wagon-restaurant, le musée retrace la naissance de ce train devenu une véritable légende européenne.

Une immersion dans l’âge d’or du voyage ferroviaire

Le parcours revient sur les débuts de l’Orient-Express, lancé en 1883 par l’entrepreneur belge Georges Nagelmackers, qui s’inspire des luxueux trains américains découverts lors d’un voyage aux États-Unis. Son ambition : relier Paris à Constantinople en proposant une expérience inédite où le confort, la gastronomie et le raffinement occupent autant de place que le trajet lui-même.

L’exposition met en scène cette aventure grâce à une sélection de malles, affiches, vaisselle, vases et autres objets emblématiques. Une reconstitution d’un wagon-restaurant permet également de se plonger dans l’atmosphère feutrée qui a fait la réputation du train. Comme l’explique Roma Lambert, directrice de la Villa du Temps retrouvé et commissaire de l’exposition, le train était bien plus qu’un moyen de transport : il constituait « une scène de théâtre de la vie mondaine européenne », où certains voyageurs montaient simplement le temps d’un déjeuner ou d’un dîner.

Entre prouesse technique et fascination pour l’Orient

L’exposition rappelle aussi que la création de cette ligne internationale représentait un immense défi diplomatique et technique dans une Europe traversée par les tensions politiques de la fin du XIXe siècle. Malgré les frontières, les rivalités et les difficultés logistiques, l’Orient-Express est devenu un lien entre les grandes capitales européennes, jusqu’à la Première Guerre mondiale qui interrompit cette première période de son histoire.

Le parcours s’intéresse enfin au pouvoir d’attraction exercé par Constantinople sur les voyageurs occidentaux. Nourrie par l’orientalisme, cette destination faisait naître un imaginaire mêlant exotisme et découverte. L’exposition évoque également le prestigieux Pera Palace, hôtel inauguré en 1892 par la Compagnie internationale des Wagons-Lits pour accueillir les passagers du train, parmi lesquels figurèrent Sarah Bernhardt, Mata Hari, Greta Garbo ou encore Agatha Christie. Une plongée dans une époque où voyager relevait autant du rêve que de l’aventure.