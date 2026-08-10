Perpignan : cinq policiers blessés dans un carambolage après un refus d’obtempérer

Cinq policiers sont blessés à la suite d'un carambolage lors d'une poursuite près de Perpignan, après qu'un automobiliste a refusé un contrôle routier. Le conducteur, qui a pris la fuite et reste introuvable, a provoqué la collision en freinant brusquement sur une voie rapide. Une enquête est en cours pour le retrouver.

Cinq policiers ont été légèrement blessés dimanche 9 août au cours d’une poursuite engagée après un refus d’obtempérer près de Perpignan. Deux véhicules de police avaient pris en chasse un automobiliste qui avait refusé de se soumettre à un contrôle routier, selon une source policière.

Durant sa fuite, le conducteur s’est engagé à contresens sur une voie rapide, faisant courir un risque important aux autres usagers. Il a ensuite brusquement immobilisé sa voiture. Le premier véhicule de police a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence, tandis que le second, qui le suivait, n’a pas pu éviter la collision.

Le conducteur toujours recherché

Les cinq fonctionnaires présents dans les véhicules ont été légèrement blessés dans le carambolage. Ils ont été transportés à l’hôpital afin d’y recevoir des soins. La nature précise de leurs blessures n’a pas été communiquée.

Le conducteur recherché est parvenu à prendre la fuite et n’avait pas encore été interpellé lundi. Le syndicat Alliance police nationale des Pyrénées-Orientales a dénoncé la dangerosité de ce refus d’obtempérer et les risques auxquels les policiers ont été exposés durant l’intervention. Une enquête doit permettre d’identifier et de retrouver l’automobiliste.