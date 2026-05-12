Entrevue Élections Politique

Le RN peine à trouver des financements auprès des banques françaises pour financer sa campagne 2027

12 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

À un an de la présidentielle, le Rassemblement national cherche toujours un établissement bancaire français prêt à financer sa campagne électorale.

Le RN peine à trouver des financements auprès des banques françaises pour financer sa campagne 2027
Le RN peine à trouver des financements auprès des banques françaises pour financer sa campagne 2027

Le Rassemblement national se heurte à un refus quasi unanime des banques françaises pour financer sa campagne présidentielle de 2027. Malgré des démarches répétées auprès de plusieurs établissements, le parti de Marine Le Pen essuie des réponses négatives. La formation politique ne perd pourtant pas espoir de trouver au moins un partenaire bancaire en France, mais se prépare également à explorer des pistes de financement auprès d’établissements européens. Cette situation complique l’organisation logistique et financière d’une campagne qui s’annonce déterminante pour le parti.

Une proposition de loi LR pour débloquer la situation

Face à ces blocages répétés, un député Les Républicains a déposé une proposition de loi pour tenter de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les formations politiques. L’initiative vise à garantir une certaine égalité entre les partis dans le financement des campagnes électorales. Le texte entend empêcher que des considérations politiques n’interfèrent dans les décisions commerciales des banques. Cette démarche législative illustre les tensions autour du financement de la vie politique française, où certains partis peinent davantage que d’autres à obtenir les moyens nécessaires à leurs ambitions électorales.

Un paradoxe entre popularité et crédit bancaire

Le Rassemblement national se retrouve dans une situation paradoxale : crédité d’intentions de vote élevées dans les sondages, le mouvement peine à transformer ce capital politique en soutien financier concret. Les banques invoquent généralement des critères de risque et de rentabilité pour justifier leurs refus, sans nécessairement évoquer des motifs politiques. Cette difficulté récurrente pousse le parti à diversifier ses sources de financement et à envisager sérieusement des solutions transfrontalières pour boucler le budget d’une campagne présidentielle estimée à plusieurs millions d’euros.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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