Le RN peine à trouver des financements auprès des banques françaises pour financer sa campagne 2027

Le Rassemblement national se heurte à un refus quasi unanime des banques françaises pour financer sa campagne présidentielle de 2027. Malgré des démarches répétées auprès de plusieurs établissements, le parti de Marine Le Pen essuie des réponses négatives. La formation politique ne perd pourtant pas espoir de trouver au moins un partenaire bancaire en France, mais se prépare également à explorer des pistes de financement auprès d’établissements européens. Cette situation complique l’organisation logistique et financière d’une campagne qui s’annonce déterminante pour le parti.

Une proposition de loi LR pour débloquer la situation

Face à ces blocages répétés, un député Les Républicains a déposé une proposition de loi pour tenter de faciliter l’accès au crédit bancaire pour les formations politiques. L’initiative vise à garantir une certaine égalité entre les partis dans le financement des campagnes électorales. Le texte entend empêcher que des considérations politiques n’interfèrent dans les décisions commerciales des banques. Cette démarche législative illustre les tensions autour du financement de la vie politique française, où certains partis peinent davantage que d’autres à obtenir les moyens nécessaires à leurs ambitions électorales.

Un paradoxe entre popularité et crédit bancaire

Le Rassemblement national se retrouve dans une situation paradoxale : crédité d’intentions de vote élevées dans les sondages, le mouvement peine à transformer ce capital politique en soutien financier concret. Les banques invoquent généralement des critères de risque et de rentabilité pour justifier leurs refus, sans nécessairement évoquer des motifs politiques. Cette difficulté récurrente pousse le parti à diversifier ses sources de financement et à envisager sérieusement des solutions transfrontalières pour boucler le budget d’une campagne présidentielle estimée à plusieurs millions d’euros.