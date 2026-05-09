Jordan Bardella affiche ses ambitions pour 2027 et affirme n’avoir « pas d’autre option que la victoire »

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a affirmé dans un entretien accordé au Parisien qu’il n’avait « pas d’autre option que la victoire » en vue de l’élection présidentielle de 2027. Le patron du RN estime que son camp se trouve désormais « aux portes du pouvoir » dans un contexte politique qu’il juge favorable à l’alternance.

Jordan Bardella, qui reste officiellement le plan B de Marine Le Pen en cas d’empêchement judiciaire de cette dernière, assure vouloir se préparer « à toutes les hypothèses ». Ces derniers mois, plusieurs sondages l’ont donné capable de remporter un second tour face à différentes figures du bloc central ou de la gauche.

Jordan Bardella cherche à renforcer sa stature présidentielle

Le président du RN affirme également vouloir apparaître comme un candidat crédible de gouvernement et insiste sur la nécessité pour son parti de rassurer les électeurs sur les questions économiques et internationales. Dans plusieurs interventions récentes, il répète que le RN se considère désormais « prêt à gouverner ».

Si Marine Le Pen reste officiellement candidate potentielle pour 2027, l’hypothèse Bardella prend de plus en plus d’ampleur au sein du RN depuis la condamnation de la cheffe du parti dans l’affaire des assistants parlementaires européens. L’option d’une candidature du président du RN est désormais ouvertement évoquée jusque dans l’entourage de Marine Le Pen.