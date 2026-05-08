Nouvelle-Calédonie : Sébastien Lecornu vise le 28 juin pour les provinciales, l’électorat au coeur du bras de fer

Dans les couloirs de l’Etat, le tempo s’accélère. Sébastien Lecornu a proposé la date du 28 juin pour organiser les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, avec un corps électoral élargi. Un rendez-vous lourd de conséquences, car ce scrutin dessine la composition des assemblées de province et du Congrès, lequel désigne ensuite l’exécutif local. Autrement dit, un simple bulletin peut rebattre les cartes de tout l’édifice institutionnel calédonien.

Reste la mèche qui ne demande qu’une étincelle: qui a le droit de voter. Gelé depuis 2007, le corps électoral est un héritage des équilibres de l’Accord de Nouméa, réservé aux résidents installés de longue date. Les non indépendantistes réclament depuis des années une ouverture au nom de l’égalité des citoyens, quand les indépendantistes dénoncent le risque de « dilution » du vote kanak. Le débat n’a rien d’abstrait, c’est une question d’identité politique et de rapport de force, à vif.

Un calendrier serré, une ligne de crête

Côté méthode, le ministre a présenté ses arbitrages aux responsables politiques locaux lors d’une visioconférence, après avoir mis plusieurs scénarios sur la table fin avril. De retour d’un déplacement à Toulouse, il a finalisé sa copie dans une séquence où l’Etat veut relancer des discussions sur l’avenir institutionnel de l’archipel, à l’arrêt depuis des années. Mais la date du 28 juin ne tiendra que si le Parlement adopte, avant, une loi organique, ce qui impose un calendrier parlementaire aussi précis qu’une horloge et aussi fragile qu’un compromis.

Dans les mémoires, le printemps 2024 a laissé des traces: la réforme du corps électoral avait mis le feu aux poudres, avec des émeutes sur fond de crainte d’un passage en force. L’exécutif marche donc sur une ligne de crête, entre prise en compte des évolutions démographiques et recherche d’un cadre accepté localement, sans donner l’impression de tordre le bras à l’archipel. Les réactions des deux blocs, loyalistes et indépendantistes, sont désormais attendues, avec un risque évident: que la bataille du calendrier ravive, une fois encore, la bataille du destin.