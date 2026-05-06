CHOC – Sarah Knafo entre dans les 5 premières personnalités préférées des Français

C’est une arrivée qui ne passe pas inaperçue. Testée pour la première fois dans le baromètre Cluster17 réalisé pour Le Point, Sarah Knafo décroche directement la 5e place.

En tête, Jordan Bardella et Marine Le Pen conservent leur avance avec une popularité stable. Mais l’entrée de Knafo dans le classement vient rebattre les cartes, notamment dans un contexte où, selon l’étude, le « bloc central » peine toujours à faire émerger un leader naturel.

Une dynamique portée par la campagne parisienne

Cette performance s’inscrit dans la continuité d’une campagne très remarquée à Paris.

Sarah Knafo y avait signé un score marquant de 10,5 %, soit près de dix fois celui du candidat du Rassemblement National.

Un résultat qualifié d’historique pour son camp, qui a contribué à installer durablement son nom dans le débat politique.

Une année de récompenses

Au-delà des urnes, la reconnaissance passe aussi par les distinctions. Ces derniers mois, Sarah Knafo a enchaîné les prix : « Révélation politique de l’année » décernée par Le Trombinoscope, Prix de l’humour politique du Press Club de France et classement « 10 to Watch » du média Politico.

Autant de signaux qui témoignent d’une visibilité croissante, bien au-delà de son électorat.

Une figure montante… tournée vers l’union

Si son ascension la place désormais comme une concurrente sérieuse à droite, Sarah Knafo défend une ligne différente : celle de l’union des droite.

Dans un paysage souvent fragmenté, elle affiche l’ambition d’unir les différentes sensibilités de son camp. Une stratégie qui contraste avec les divisions traditionnelles et qui pourrait expliquer, en partie, sa progression rapide dans l’opinion.

Entrée fracassante dans les sondages, résultats électoraux solides, reconnaissance médiatique : la séquence est clairement favorable à Sarah Knafo.

À seulement quelques mois d’intervalle, elle s’impose comme l’un des visages incontournables de la droite française. Et à en croire les analystes, ce n’est peut-être qu’un début.