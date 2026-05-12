Un projet d’attentat visant le Louvre déjoué, une enquête ouverte par le PNAT

Un homme de 27 ans a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête antiterroriste portant sur un projet d’action violente d’inspiration jihadiste, a annoncé le Parquet national antiterroriste. Le suspect, un ressortissant tunisien, est soupçonné d’avoir préparé une attaque visant le musée du Louvre à Paris, selon des informations révélées par France Télévisions et Le Monde.

Le PNAT a requis l’ouverture d’une information judiciaire pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes » ainsi que son placement en détention provisoire. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure et aux services spécialisés de la police antiterroriste.

Le Louvre visé selon les enquêteurs

D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait manifesté une radicalisation avancée et effectué plusieurs recherches liées à des lieux fortement fréquentés dans la capitale. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le degré réel d’avancement de ce projet et à vérifier si d’éventuels complices ont pu être impliqués.

Le musée du Louvre, premier musée au monde en nombre de visiteurs, fait régulièrement partie des sites considérés comme particulièrement sensibles par les autorités françaises en raison de sa forte fréquentation touristique et de sa portée symbolique internationale.

Cette interpellation intervient dans un contexte de vigilance maximale autour de la menace terroriste en France. Depuis plusieurs années, les services de renseignement alertent sur la persistance d’un risque d’attentat porté notamment par des individus radicalisés agissant seuls et inspirés par la propagande jihadiste diffusée en ligne.