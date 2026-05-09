Monaco : le prince Albert II refuse de rencontrer Miss Univers

À Monaco, Fátima Bosch, la très contestée Miss Univers élue grâce à un concours truqué, espérait se redonner une crédibilité et du du prestige. En visite dans la principauté du 6 au 8 mai, pour défiler notamment au gala (raté) de Giannina Azar, Miss Univers et son entourage ont même voulu faire croire à tout le monde qu’elle rencontrerait le prince Albert II. Une fausse promesse notamment relayée sur Instagram par El Parce, l’un des relais les plus actifs de la Mexicaine, qui a présenté sa présence dans la Principauté comme un moment mondain de premier plan.

Depuis plusieurs mois, El Parce fonctionne comme un outil de promotion permanent au service de l’image de Fátima Bosch. Il publie des vidéos élogieuses, reprend les éléments de langage favorables à Miss Univers, attaque régulièrement ceux qui la critiquent et transforme ses déplacements en opérations de communication. Un véritable attaché de presse numérique, voire de publicitaire officieux de la reine de beauté. Et tous les moyens sont bons pour redorer l’image de sa Miss préférée, y compris mentir et raconter n’importe quoi.

Albert II avait autre chose à faire que de rencontrer une Miss Univers illégitime

Malgré les grandes déclarations et affirmations d’El Parce, Albert II n’a jamais inscrit à son agenda une rencontre avec Fátima Bosch, qu’il n’a pas souhaité rencontrer. Les 6 et 7 mai, au moment où Fátima Bosch était annoncée à Monaco, Albert II se trouvait en déplacement officiel en France, dans la Drôme puis en Touraine. Ce voyage, consacré notamment à la mémoire de son ancêtre Imbert de Batarnay, était en plus prévu de longue date.

Restait la date du 8 mai, mais Albert II n’a jamais rencontré Miss Univers ni voulu participer à une opération de « crédibilisation » ni apporter sa caution princière à Miss Univers et son organisation. Et pour cause !

Les révélations d’Entrevue ont alerté Monaco du piège tendu par l’organisation Miss Univers

Cette « rencontre », qui n’a jamais eu lieu, avait tout du piège pour le Prince Albert II et l’image de Monaco. Comme nous le révélions cette semaine dans Entrevue, d’embarrassantes zones d’ombre entachaient la présence de Miss Univers à Monaco, notamment la présence de Raúl Rocha, copropriétaire du concours, recherché par la police mexicaine pour ses liens avec les cartels mexicains, blanchiment, trafic de drogue et de carburant.

Nous avons contacté les autorités monégasques afin de savoir si elles cautionnaient cette opération de « blanchiment d’image » voulue par Raúl Rocha et Miss Univers : le refus du Prince Albert II de rencontrer Fátima Bosch a livré une cinglante réponse.

Il est évident que l’apparition du prince Albert II aux côtés de Fátima Bosch aurait eu une portée politique et médiatique considérable. Elle aurait pu être utilisée comme un signal de respectabilité par l’organisation Miss Univers, éclaboussée depuis des mois par les scandales. Pour la communication pro-Bosch, une telle image aurait été précieuse. Elle n’a pas existé.

À Monaco, la participation du prince à un événement engage l’image du Palais et la réputation de la Principauté. Donner sa caution à une organisation entachée par l’ombre du crime organisé n’était donc pas dans les plans du Rocher…

El Parce : un pantin pris en flagrant délit de mensonge

Ce grotesque mensonge sur la présence du Prince Albert II est plus qu’embarrassant pour l’influenceur El Parce, dont le rôle se résume, depuis des mois, à donner aveuglément une bonne image et une bonne réputation à Fátima Bosch. Malheureusement pour lui, le mensonge ne paye pas, et ce terrible fiasco sur l’annonce mensongère de la rencontre du Prince Albert II avec Miss Univers lui revient aujourd’hui comme un boomerang bien douloureux. El Parce avait annoncé Monaco comme une consécration pour Fátima Bosch et l’organisation Miss Univers. Monaco a répondu par l’ignorance. Fin de la farce El Parce !