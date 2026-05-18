La Moldavie accuse Poutine de menacer sa souveraineté avec une offre de citoyenneté en Transnistrie

Les dirigeants de la Moldavie ont vivement dénoncé la décision du président russe Vladimir Poutine d’accorder plus facilement la citoyenneté russe aux habitants de la région séparatiste de Transnistrie, estimant qu’il s’agit d’une menace directe contre la souveraineté moldave.

Les autorités de Chisinau ont indiqué examiner des mesures pour répondre à cette initiative russe, qui intervient dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre en Ukraine et aux relations de plus en plus tendues entre Moscou et les pays pro-européens de la région.

La Transnistrie, enclave prorusse située à l’est de la Moldavie, avait fait sécession en 1990 alors que le pays faisait encore partie de l’Union soviétique. Après un bref conflit armé en 1992, la région est restée de facto indépendante avec le soutien politique, économique et militaire de la Russie.

Bien que la situation soit restée relativement stable pendant des années, les autorités moldaves craignent désormais que l’octroi massif de passeports russes ne serve à renforcer davantage l’influence de Moscou dans cette région stratégique.

Cette stratégie rappelle des politiques similaires déjà mises en œuvre par la Russie dans d’autres territoires séparatistes de l’ex-espace soviétique, notamment en Géorgie et dans l’est de l’Ukraine, où Moscou avait distribué des passeports russes avant d’accroître son implication politique et militaire.

La présidente moldave Maia Sandu, qui défend un rapprochement avec l’Union européenne, accuse régulièrement la Russie de chercher à déstabiliser son pays par des pressions politiques, économiques et sécuritaires.

Cette nouvelle confrontation diplomatique pourrait encore compliquer la situation dans cette petite ex-république soviétique, devenue l’un des nouveaux points de tension entre Moscou et les gouvernements pro-occidentaux d’Europe de l’Est.