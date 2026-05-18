Vague de fusillades à Austin : deux adolescents arrêtés, un suspect toujours recherché

La police d’Austin, au Texas, a annoncé l’arrestation de deux adolescents et la recherche d’un troisième suspect après une série de fusillades ayant touché la ville ce week-end.

Selon la cheffe de la police Lisa Davis, un jeune de 15 ans et un autre de 17 ans ont été interpellés après une succession d’environ douze incidents survenus dans les secteurs sud et est d’Austin, entre samedi et dimanche matin. Un troisième individu serait toujours en fuite.

Les autorités n’ont pas encore précisé le mobile des tirs ni le type exact d’armes utilisées, mais indiquent que les enquêteurs analysent plusieurs scènes de crime pour déterminer si les incidents sont liés ou s’ils relèvent de plusieurs actes distincts.

La police a également lancé un appel à témoins, demandant aux habitants de la zone de vérifier leurs caméras de surveillance et de signaler tout comportement suspect.

Aucune information n’a été donnée à ce stade sur d’éventuelles victimes graves, mais les forces de l’ordre poursuivent leurs investigations afin d’établir un bilan complet et d’identifier toutes les personnes impliquées.