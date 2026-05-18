VIDÉO – Deux avions de l’US Navy se percutent en plein meeting aérien dans l’Idaho

Un spectaculaire accident s’est produit dimanche lors du meeting aérien Gunfighter Skies, organisé sur la base aérienne de Mountain Home, dans l’Idaho. Deux avions E/A-18G Growler de l’US Navy sont entrés en collision en plein vol pendant une démonstration aérienne, avant de s’écraser à proximité de la base.

Les deux appareils appartenaient à l’escadron Electronic Attack Squadron 129, associé à l’équipe de démonstration des Growler surnommée les Vikings. Ces avions sont spécialisés dans la guerre électronique, notamment le brouillage et la neutralisation des systèmes radar adverses.

Une collision devant le public

L’accident est survenu vers 12h10, heure locale, alors que plusieurs milliers de spectateurs assistaient au retour du meeting, organisé pour la première fois depuis huit ans. En plein exercice, les deux appareils se sont touchés avant de perdre le contrôle et de chuter vers le sol. Des vidéos diffusées après l’accident montrent plusieurs parachutes s’ouvrir dans le ciel. Les quatre membres d’équipage ont réussi à s’éjecter avant l’impact. L’US Navy a indiqué qu’ils avaient survécu et se trouvaient dans un état stable.

Un crash à quelques kilomètres de la base

Les avions se sont écrasés à environ deux miles, soit un peu plus de trois kilomètres, de Mountain Home Air Force Base. L’impact a provoqué un incendie au sol et entraîné l’intervention immédiate des secours, dont des équipes d’urgence et des hélicoptères. Le meeting aérien a été annulé dans la foulée. Une portion de la State Highway 167, située près de la zone du crash, devait rester fermée plusieurs jours pendant les opérations de sécurisation et d’enquête.