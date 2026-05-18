Sondage au Brésil : Lula et Flávio Bolsonaro à égalité dans l’hypothèse d’un second tour

Un nouveau sondage Datafolha indique qu’un éventuel second tour de l’élection présidentielle brésilienne opposant le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva au sénateur Flávio Bolsonaro se solderait par une égalité parfaite, avec 45 % des intentions de vote pour chacun.

Cette situation reflète un resserrement progressif de la course présidentielle, alors que les deux figures politiques dominent actuellement le paysage électoral brésilien. Le sondage montre également qu’au premier tour, Lula arriverait en tête avec 38 %, suivi de près par Flávio Bolsonaro avec 35 %.

Les résultats sont statistiquement dans la marge d’erreur, ce qui rend l’issue du scrutin particulièrement incertaine à ce stade.

Selon les analystes, cette dynamique illustre une polarisation politique persistante au Brésil entre le camp du président sortant et celui lié à l’ancien président Jair Bolsonaro, dont le fils Flávio est aujourd’hui l’une des principales figures.

La publication du sondage intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des débats économiques et des controverses judiciaires impliquant des proches du sénateur Bolsonaro, que celui-ci nie fermement.