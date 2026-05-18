Le financement fédéral du projet de salle de bal de Trump fragilisé après une décision du Sénat

Le financement public lié à la future salle de bal de la Maison Blanche voulue par le président Donald Trump est remis en cause après une décision procédurale du Sénat américain, selon des législateurs démocrates.

La conseillère parlementaire du Sénat, Elizabeth MacDonough, a retiré du projet de loi de dépenses une disposition qui aurait permis de financer des mesures de sécurité liées au projet, porté par la Maison Blanche.

Cette décision constitue un revers pour les républicains, qui défendaient ces crédits en invoquant des impératifs de sécurité pour la nouvelle infrastructure. Elle complique également les efforts visant à faire avancer le financement public du projet dans une chambre où les républicains disposent d’une majorité étroite.

Le projet de salle de bal, qui prévoit la transformation d’une partie du complexe de la Maison Blanche, est déjà au centre d’une controverse politique. Les démocrates dénoncent une dépense jugée excessive et symbolique, tandis que les partisans du projet affirment qu’il moderniserait des installations nécessaires aux événements officiels.

Donald Trump a de son côté affirmé que la construction serait principalement financée par des dons privés, évoquant un montant d’environ 400 millions de dollars, mais certains élus républicains poussent pour un soutien fédéral pouvant atteindre jusqu’à un milliard de dollars pour la sécurité et les infrastructures associées.

La décision du Sénat pourrait forcer une révision du texte budgétaire ou un nouveau cycle de négociations entre les deux camps avant toute adoption définitive.