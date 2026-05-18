L’économie israélienne plonge après la guerre contre l’Iran, mais un rebond est espéré

L’économie d’Israël a enregistré un net ralentissement au premier trimestre 2026, fragilisée par les conséquences de la guerre contre l’Iran, même si les économistes anticipent désormais une reprise progressive de la croissance.

Selon les données publiées dimanche par le Bureau central des statistiques israélien, le produit intérieur brut s’est contracté à un rythme annualisé de 3,3 % durant les trois premiers mois de l’année. Ce recul reste toutefois légèrement moins important que les prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une baisse de 4 %.

L’économie israélienne avait pourtant progressé de 2,9 % en 2025 et plusieurs analystes espéraient une accélération de la croissance en 2026 après le cessez-le-feu conclu en octobre, qui avait mis fin aux principaux combats de la guerre de Gaza après deux années de conflit.

Mais la situation s’est brusquement détériorée après les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Ces opérations ont entraîné des semaines de tirs de missiles balistiques iraniens visant Israël, perturbant fortement l’activité économique.

Les autorités ont dû fermer des écoles et imposer plusieurs restrictions sécuritaires, tandis que la consommation et les activités commerciales ont ralenti dans de nombreuses régions du pays. Le conflit a également pesé sur la confiance des investisseurs et sur certains secteurs stratégiques.

Malgré cette contraction, plusieurs économistes estiment que l’économie israélienne pourrait rapidement retrouver une dynamique positive si les hostilités ne reprennent pas. Ofer Klein a indiqué que les premiers mois de l’année avaient montré une forte activité avant l’escalade militaire et que l’assouplissement des restrictions depuis avril favorisait déjà un retour progressif à la croissance.

L’économiste a relevé sa prévision de croissance pour 2026 à 3,5 %, contre 3,2 % auparavant, signe que les marchés restent relativement confiants dans la capacité d’Israël à absorber le choc économique provoqué par les récents affrontements régionaux.