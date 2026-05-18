L’émissaire de Trump arrive au Groenland pour défendre l’influence américaine dans l’Arctique

L’envoyé spécial américain Jeff Landry est arrivé dimanche à Nuuk, dans un contexte de tensions persistantes autour des ambitions affichées par le président Donald Trump concernant le territoire arctique.

Nommé l’an dernier pour promouvoir une présence et un contrôle américains renforcés au Groenland, Jeff Landry doit participer à la conférence économique « Future Greenland », organisée les 19 et 20 mai dans la capitale groenlandaise.

Des images diffusées par la chaîne publique danoise DR montrent l’émissaire américain descendant d’un avion à Nuuk. Il est accompagné de Kenneth Howery, qui doit également participer aux rencontres prévues sur place.

L’objectif affiché de Washington de faire du Groenland une partie des États-Unis continue toutefois de provoquer une forte opposition. Les gouvernements groenlandais et danois ont répété à plusieurs reprises que le territoire « n’était pas à vendre ».

Les organisateurs de la conférence, Business Greenland, ont précisé ne pas avoir officiellement invité Jeff Landry, tout en soulignant que l’événement restait ouvert au public et aux représentants étrangers.

Selon l’ambassade américaine à Copenhague, la visite vise à rencontrer « un large éventail de Groenlandais » afin de renforcer les opportunités économiques, les liens entre les populations et la coopération entre Washington et le Groenland.

Le Groenland est devenu un enjeu stratégique majeur en raison de sa position dans l’Arctique, de ses ressources naturelles et de l’ouverture progressive de nouvelles routes maritimes liée au réchauffement climatique. Les ambitions américaines dans la région suscitent une attention croissante de la part des puissances occidentales, mais aussi de la Russie et de la Chine.