Le procès explosif de Sara Duterte s’ouvre aux Philippines et pourrait bouleverser la présidentielle de 2028

Les Philippines s’apprêtent à vivre l’un des épisodes politiques les plus tendus de leur histoire récente avec l’ouverture lundi du procès en destitution de la vice-présidente Sara Duterte devant le Sénat réuni en tribunal spécial.

Cette procédure pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir politique du pays. En cas de condamnation, Sara Duterte risquerait une interdiction d’exercer des fonctions publiques, compromettant fortement ses ambitions présidentielles pour l’élection de 2028.

Le procès intervient dans un climat politique extrêmement tendu opposant deux camps rivaux : celui de la famille Duterte et celui du président Ferdinand Marcos Jr., qui ne pourra pas briguer un nouveau mandat en raison de la Constitution philippine.

Pour les observateurs, cette confrontation judiciaire pourrait soit détruire la carrière politique de Sara Duterte, soit au contraire renforcer son image auprès de ses partisans en la présentant comme une cible politique de ses adversaires.

Les tensions se sont encore aggravées ces derniers jours après des incidents chaotiques au Sénat, marqués notamment par une fusillade et par le retour spectaculaire du sénateur Ronald dela Rosa, ancien chef de la police et proche allié de l’ex-président Rodrigo Duterte.

Recherché par la Cour pénale internationale pour son rôle présumé dans la sanglante guerre contre la drogue menée sous Rodrigo Duterte, Ronald dela Rosa était réapparu publiquement le 11 mai afin de participer à un vote crucial au Sénat.

Son retour a permis l’élection de Alan Peter Cayetano, allié politique de Sara Duterte, à la tête du Sénat. Ce dernier présidera désormais le procès en destitution, un changement considéré par plusieurs analystes comme potentiellement décisif pour l’issue de la procédure.

Cette bataille politique et judiciaire pourrait redessiner durablement l’équilibre du pouvoir aux Philippines, alors que les tensions entre les clans Marcos et Duterte dominent désormais la vie politique du pays.