L’allocation de rentrée scolaire versée à près de trois millions de familles ce mardi

L'allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi à près de trois millions de familles dans plusieurs régions françaises. Cette aide vise à soutenir les ménages modestes pour les dépenses scolaires, avec des montants variant selon l'âge des enfants. Les conditions d'éligibilité dépendent des revenus et du nombre d'enfants à charge.

L’allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi 18 août à près de trois millions de familles en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Destinée aux foyers modestes, cette aide doit contribuer au financement des fournitures, des vêtements, du matériel pédagogique et des autres dépenses liées à la reprise des cours. À La Réunion et à Mayotte, le versement avait déjà été effectué le 4 août en raison du calendrier scolaire.

L’ARS concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans qui sont scolarisés, étudiants, apprentis ou accueillis dans un établissement spécialisé. Pour la rentrée 2026, elle peut être attribuée aux enfants nés entre le 16 septembre 2008 et le 31 décembre 2020, ainsi qu’aux enfants plus jeunes faisant leur entrée en CP. Son montant dépend de l’âge de chaque bénéficiaire.

Une aide comprise entre 426,87 et 466,02 euros

Les familles reçoivent 426,87 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 450,41 euros pour un jeune de 11 à 14 ans et 466,02 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans. Ces montants ont été revalorisés au 1er avril 2026. Lorsque les ressources du foyer dépassent légèrement le plafond prévu, une allocation différentielle d’un montant réduit peut être accordée.

Pour bénéficier de l’aide, les revenus de 2024 ne doivent pas dépasser 28 956 euros pour une famille avec un enfant à charge, 35 638 euros avec deux enfants, 42 320 euros avec trois enfants et 49 002 euros avec quatre enfants. Le versement est automatique pour les allocataires ayant un enfant de 6 à 15 ans. Les parents d’un jeune de 16 à 18 ans doivent confirmer sa scolarité ou son apprentissage, tandis qu’un certificat de scolarité est nécessaire lorsqu’un enfant entre en CP avant l’âge de 6 ans.