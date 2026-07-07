Le Royaume-Uni renforce les règles sur les dons politiques étrangers

Le gouvernement britannique a annoncé un durcissement des règles encadrant les dons politiques étrangers afin de limiter les risques d’ingérence dans les élections et de mettre fin à ce que le ministre du Logement, Steve Reed, qualifie de « financements douteux ».

Cette réforme intervient après une enquête lancée l’an dernier sur les tentatives d’influence étrangère dans la vie politique britannique. Elle faisait suite à la condamnation d’un ancien responsable du parti Reform UK, reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin en échange de prises de position favorables à la Russie.

Parmi les principales mesures annoncées, les candidats devront désormais déclarer les dons supérieurs à 2 230 livres sterling reçus avant même leur candidature officielle.

Les personnes nouvellement installées au Royaume-Uni devront, quant à elles, justifier d’au moins un an de résidence permanente avant de pouvoir effectuer des dons politiques de 100 000 livres sterling ou plus.

Le gouvernement prévoit également de renforcer le contrôle des dons effectués par les entreprises. Ceux-ci seront désormais évalués en fonction des bénéfices nets après impôts réalisés précédemment, et non plus sur la base du chiffre d’affaires.

Selon les conclusions de l’enquête gouvernementale, le Royaume-Uni reste exposé à des tentatives d’influence financière de puissances étrangères, notamment de la Russie et de la Chine, ce qui a conduit les autorités à renforcer le cadre juridique encadrant le financement de la vie politique.