La Norvège appelle la Chine à favoriser une reprise des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine

La Norvège a appelé la Chine à jouer un rôle plus actif pour favoriser une reprise des négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine, à l’occasion d’une rencontre entre le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le président chinois Xi Jinping.

En visite en Chine, Jonas Gahr Støre a souligné que Pékin, en raison de son influence sur Moscou, pouvait contribuer à créer les conditions nécessaires à un dialogue visant à mettre fin au conflit.

Le chef du gouvernement norvégien a indiqué avoir évoqué avec les dirigeants chinois la guerre en Ukraine ainsi que les conséquences internationales du conflit, notamment sur la sécurité et l’économie mondiale. Il a insisté sur l’importance de respecter le droit international et la souveraineté des États.

La Chine affirme officiellement rester neutre dans le conflit, tout en maintenant des relations étroites avec la Russie. Pékin dit soutenir les efforts en faveur d’une solution politique et appelle régulièrement à un cessez-le-feux et à des négociations, mais les pays occidentaux estiment que son influence sur Moscou pourrait être davantage mise à profit.

Les discussions entre les responsables norvégiens et chinois ont également porté sur les relations bilatérales, la coopération économique, les échanges commerciaux ainsi que les enjeux liés au climat et à la transition énergétique.

Cette visite intervient alors que les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de relancer un processus de paix entre Moscou et Kiev, malgré la poursuite des combats sur le terrain.