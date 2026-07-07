Le film sur un militant des droits humains retiré du streaming en Inde après deux jours

Satluj, un film mettant en scène la star indienne Diljit Dosanjh dans le rôle d’un militant des droits humains assassiné par la police du Pendjab, a disparu de la plateforme ZEE5 quarante-hui

Satluj, un film mettant en scène la star indienne Diljit Dosanjh dans le rôle d’un militant des droits humains assassiné par la police du Pendjab, a disparu de la plateforme ZEE5 quarante-huit heures après sa mise en ligne. Le producteur affirme que le retrait a été ordonné par le gouvernement, lequel n’a pas commenté publiquement la décision.

Le film avait déjà eu du mal à voir le jour. Achevé en 2022, Satluj n’a jamais pu sortir en salles en Inde en raison d’un conflit prolongé avec le Bureau central de certification cinématographique (CBFC), l’organisme gouvernemental chargé de valider les films destinés au grand public. Ses auteurs ont finalement choisi de le diffuser directement sur la plateforme ZEE5, qui n’est pas soumise à cette procédure de certification. Le film y a été mis en ligne vendredi, puis retiré dès dimanche soir.

ZEE5 a indiqué dans un communiqué que le film serait indisponible en Inde « jusqu’à nouvel ordre » en raison de « développements récents », sans autre précision. Un porte-parole de RSVP Movies, la société de production, a déclaré au quotidien The Indian Express que le retrait avait été ordonné par le gouvernement. Le ministère fédéral de l’information et de la radiodiffusion n’a pas répondu aux sollicitations.

Satluj s’inspire de la vie de Jaswant Singh Khalra, militant des droits humains qui avait enquêté sur des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires commises par les forces de sécurité pendant l’insurrection séparatiste sikh au Pendjab, entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Khalra a lui-même disparu en 1995 avant d’être retrouvé mort. Plusieurs policiers du Pendjab ont été condamnés pour son enlèvement et son meurtre.

Diljit Dosanjh a réagi dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. « Ce qui s’est passé, je l’avais déjà anticipé. Je pensais que le film pourrait être interdit à l’ouverture des bureaux lundi, mais je ne savais pas que cela arriverait dès dimanche soir », a-t-il déclaré. L’acteur a également expliqué que les promotions avaient été volontairement limitées : « Si nous avions fait la promotion du film, il n’aurait définitivement pas été diffusé du tout. »

Le parcours du film jusqu’à sa (brève) diffusion a été particulièrement chaotique. Initialement intitulé Ghallughara, un terme pendjabi évoquant des massacres historiques de Sikhs, il a été rebaptisé Punjab ’95 après que le CBFC a demandé un changement de titre sans en expliquer les raisons. Le film devait être présenté au Festival international du film de Toronto en 2023, mais les producteurs l’ont retiré alors que le litige avec le CBFC restait non résolu.

Le réalisateur Honey Trehan a raconté que les objections du bureau de certification, initialement au nombre de 21, avaient fini par atteindre 127 modifications demandées. Parmi elles figuraient la suppression des références à Khalra, des coupes dans les scènes montrant des violences policières et un nouveau titre. « Tout ce qui renvoyait à la réalité devait être supprimé », a-t-il résumé. Les cinéastes ont saisi le tribunal de grande instance de Bombay avant de retirer leur recours, espérant obtenir la certification en acceptant certaines modifications. Le CBFC n’a pas commenté publiquement ces accusations.

C’est finalement sous le titre Satluj, et sans les coupes exigées, que le film a été mis en ligne. Trehan avait alors affirmé qu’il était diffusé « sans aucune coupe ni compromis ». Malgré son retrait, le film a reçu des critiques élogieuses durant sa courte disponibilité, The Hollywood Reporter le qualifiant de « l’un des meilleurs films indiens de l’année ». ZEE5 a indiqué soutenir le film et « espérer le ramener prochainement », sans préciser de calendrier.