— F1 – Antonelli frappe fort à Monaco et arrache la pole. Leclerc touche le mur et partira quatrième

Kimi Antonelli partira en pole position du Grand Prix de Monaco. Le pilote Mercedes a signé le meilleur temps des qualifications en 1’12’’051, devançant Max Verstappen pour seulement 43 millièmes.

La séance s’est jouée dans les derniers instants. Alors que Verstappen semblait en mesure de verrouiller la première place, Antonelli a sorti un tour parfait au moment le plus tendu, sur un circuit où la moindre erreur se paie cash. À Monaco, la pole position vaut souvent bien plus qu’un simple avantage symbolique.

Mercedes reste intouchable en qualifications

Mercedes poursuit son sans-faute dans l’exercice des qualifications cette saison. L’écurie allemande reste invaincue le samedi et confirme sa domination sur un tour lancé.

Antonelli s’offre ainsi sa quatrième pole position de la saison. Une performance qui renforce encore son statut de leader du championnat et confirme sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs.

À noter que le monégasque Charles Leclerc, sur Ferrari, a touché le mur dans son dernier tour. Longtemps premier, il se lancera en quatrième position. ￼

Verstappen battu de peu, mais placé pour la course

Max Verstappen échoue à 43 millièmes seulement. L’écart est infime, mais suffisant pour le repousser en deuxième position sur la grille.

À Monaco, cette différence peut peser lourd. Les dépassements y sont rares, la position de départ est capitale et la stratégie devrait jouer un rôle majeur dimanche. Verstappen reste toutefois idéalement placé pour mettre la pression dès le départ.

La grille complète à Monaco :

1. Kimi Antonelli, 2. Max Verstappen, 3. Lewis Hamilton, 4. Charles Leclerc, 5. Isack Hadjar, 6. George Russell, 7. Oscar Piastri, 8. Lando Norris, 9. Pierre Gasly, 10. Liam Lawson, 11. Alex Albon, 12. Carlos Sainz, 13. Nico Hülkenberg, 14. Franco Colapinto, 15. Arvid Lindblad, 16. Gabriel Bortoleto, 17. Esteban Ocon, 18. Sergio Pérez, 19. Oliver Bearman, 20. Valtteri Bottas, 21. Fernando Alonso, 22. Lance Stroll.