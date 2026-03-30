Paris : le Grand Rex fera revivre la légende Michael Jackson avec “FOREVER” en janvier 2027

Les fans de Michael Jackson ont de quoi etre aux anges. Après l’annonce d’un musée qui lui sera consacré à Monaco, on apprend que le 23 janvier 2027, le Grand Rex à Paris accueillera “FOREVER – The Best Show About the King of Pop”, un spectacle musical entièrement consacré à Michael Jackson. Pensé comme un hommage vivant à l’artiste disparu, ce rendez-vous entend replonger le public dans l’univers du chanteur à travers une succession de tableaux scéniques inspirés de ses plus grands titres.

Installé dans l’une des salles les plus emblématiques de la capitale, le spectacle s’annonce comme l’un des temps forts du début d’année pour les amateurs de pop et de performances live. Entre énergie scénique, chorégraphies millimétrées et répertoire mondialement connu, la soirée promet de faire résonner l’héritage d’un artiste qui continue de marquer plusieurs générations.

Une troupe de 20 artistes pour raviver la magie

Sur scène, une vingtaine d’artistes porteront ce show imaginé pour restituer l’intensité et l’esthétique de Michael Jackson. L’ambition est claire : retrouver l’esprit des grandes performances du chanteur, mêlant danse, musique et puissance visuelle dans un format spectaculaire.

L’univers de l’interprète de Billie Jean, Thriller ou encore Beat It devrait ainsi reprendre vie à travers une mise en scène pensée pour faire revivre ses moments les plus marquants. Plus qu’un simple concert hommage, “FOREVER” se présente comme une plongée dans une œuvre devenue incontournable dans l’histoire de la musique populaire.

15 ans de tournée et un succès mondial

Créé en 2010, le spectacle célèbre aujourd’hui ses 15 ans de tournée, un cap symbolique qui souligne sa longévité sur les scènes internationales. Depuis sa création, “FOREVER – The Best Show About the King of Pop” a déjà séduit plus d’un million de spectateurs à travers le monde, signe d’un engouement durable pour ce format de spectacle.

Cette longévité témoigne autant de la solidité de la production que de l’attachement intact du public à l’univers de Michael Jackson. Plus d’une décennie après son lancement, le show continue de s’imposer comme un rendez-vous fédérateur pour les nostalgiques, les passionnés de pop et les curieux désireux de redécouvrir un répertoire mythique.

Le Grand Rex, un écrin à la hauteur de l’événement

En choisissant le Grand Rex, “FOREVER” s’offre un cadre à la hauteur de son ambition. Salle monumentale et lieu culturel majeur à Paris, l’établissement apparaît comme un décor naturel pour un spectacle fondé sur l’ampleur, l’émotion et le sens du grand show.

Cette date parisienne devrait ainsi réunir un public large, porté par la force intemporelle des chansons de Michael Jackson et par la promesse d’une soirée spectaculaire. À travers cette représentation unique, “FOREVER” entend rappeler que l’empreinte laissée par le “King of Pop” reste, aujourd’hui encore, profondément vivante.