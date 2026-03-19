À Paris, la candidate de la droite et du centre Rachida Dati a réaffirmé son engagement de réduire la taxe foncière si elle remporte les élections municipales. Cette promesse s’inscrit au cœur de son programme, alors que la fiscalité locale reste un enjeu majeur pour les électeurs parisiens.

La maire du 7ᵉ arrondissement critique la politique menée par la majorité actuelle, accusée d’avoir fortement augmenté cet impôt ces dernières années. Elle assure vouloir alléger la pression fiscale sur les propriétaires et redonner du pouvoir d’achat aux habitants.

Un axe central de sa campagne

Rachida Dati présente cette mesure comme un levier pour relancer l’attractivité de la capitale et soutenir les classes moyennes. Elle défend une gestion plus rigoureuse des finances municipales afin de compenser cette baisse annoncée.

À quelques jours du second tour, cette proposition vise à convaincre un électorat sensible aux questions fiscales. Elle s’inscrit dans une campagne marquée par de fortes oppositions entre les candidats sur la gestion budgétaire de la ville.