Politique Élections

Rachida Dati promet une baisse de la taxe foncière en cas de victoire à la mairie de Paris

19 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Rachida Dati promet une baisse de la taxe foncière en cas de victoire à la mairie de Paris
Rachida Dati promet une baisse de la taxe foncière en cas de victoire à la mairie de Paris

À Paris, la candidate de la droite et du centre Rachida Dati a réaffirmé son engagement de réduire la taxe foncière si elle remporte les élections municipales. Cette promesse s’inscrit au cœur de son programme, alors que la fiscalité locale reste un enjeu majeur pour les électeurs parisiens.

La maire du 7ᵉ arrondissement critique la politique menée par la majorité actuelle, accusée d’avoir fortement augmenté cet impôt ces dernières années. Elle assure vouloir alléger la pression fiscale sur les propriétaires et redonner du pouvoir d’achat aux habitants.

Un axe central de sa campagne

Rachida Dati présente cette mesure comme un levier pour relancer l’attractivité de la capitale et soutenir les classes moyennes. Elle défend une gestion plus rigoureuse des finances municipales afin de compenser cette baisse annoncée.

À quelques jours du second tour, cette proposition vise à convaincre un électorat sensible aux questions fiscales. Elle s’inscrit dans une campagne marquée par de fortes oppositions entre les candidats sur la gestion budgétaire de la ville.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.