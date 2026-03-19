Macao adopte une loi de sécurité nationale autorisant des procès à huis clos

Les autorités de Macao ont adopté à l’unanimité une nouvelle loi sur la sécurité nationale permettant la tenue de procès à huis clos lorsque les intérêts de l’État sont jugés en jeu.

Ce texte, approuvé par les législateurs de ce territoire sous contrôle chinois, vise à renforcer l’arsenal juridique existant en matière de sécurité nationale. Il autorise notamment les tribunaux à exclure le public de certaines audiences pour protéger des informations sensibles.

Macao disposait déjà d’une première loi sur la sécurité nationale adoptée en 2009, renforcée par des amendements en 2023. Cette nouvelle législation s’inscrit dans la continuité de ce durcissement progressif.

L’an dernier, une première arrestation notable avait été effectuée dans ce cadre, avec l’interpellation du militant démocrate Au Kam San, accusé de collusion avec des forces étrangères.

Les autorités justifient cette évolution par la nécessité de préserver la stabilité et la souveraineté nationale, dans un contexte régional marqué par des préoccupations sécuritaires accrues.

Cependant, cette décision pourrait susciter des inquiétudes parmi les défenseurs des libertés civiles, qui redoutent une réduction de la transparence judiciaire et des garanties pour les droits de la défense.

Cette réforme confirme la volonté de Macao de s’aligner davantage sur les priorités sécuritaires de Pékin, à l’image de ce qui a été observé ces dernières années à Hong Kong.