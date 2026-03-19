À Grenoble, la soirée du 15 mars a eu le goût d’une douche froide pour la gauche. Longtemps donnée favorite, Laurence Ruffin n’a pris que la deuxième place du premier tour des municipales avec 26,33 % des voix, juste derrière Alain Carignon (Les Républicains) à 27,04 %, l’ancien maire (1983-1995) aujourd’hui âgé de 77 ans, condamné dans plusieurs affaires de corruption et qui a purgé vingt-neuf mois de prison.

Un mois plus tôt, la candidate se montrait pourtant confiante, assurant que « la dynamique est bonne ». Le verdict des urnes a été plus sec que les slogans, et l’entre-deux-tours a immédiatement pris des allures de course de vitesse.

Une fusion sous contrainte, sur fond de duel serré

Lundi soir, Allan Brunon, candidat La France insoumise crédité de 14,59 %, a annoncé à la presse un « accord technique » avec la liste Ruffin, prenant même de court sa nouvelle alliée en devançant sa communication. Le message est limpide: éviter que la mairie ne bascule à droite, quitte à recoller à la hâte des morceaux de gauche qui, dimanche encore, jouaient chacun leur partition.

Dans le même temps, les discussions avec Place publique ont échoué, Romain Gentil ayant manqué la qualification pour le second tour à trois voix près (9,952 %), une cruauté arithmétique qui laisse peu de place aux états d’âme. Reste maintenant la réalité du terrain: entre reports de voix incertains, mobilisation à construire et programme à harmoniser, Grenoble entre dans un second tour où chaque camp va tenter d’imposer son récit, et où la ville, habituée aux symboles, pourrait bien redevenir un laboratoire politique à ciel ouvert.