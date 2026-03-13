En France, plus de 20 000 personnes âgées de plus de 65 ans sont décédées après une chute en 2024, selon les données publiées par Santé publique France. Ce chiffre marque une hausse notable par rapport à 2019, avec environ 5 000 décès supplémentaires enregistrés sur cette période.

Les chutes constituent depuis longtemps la première cause de mortalité accidentelle chez les seniors, loin devant les accidents de la route. À titre de comparaison, un peu plus de 3 000 personnes sont mortes sur les routes en 2024. Face à ce phénomène, les autorités avaient lancé en 2022 un plan de prévention visant à réduire ces accidents de 20 % d’ici la fin de l’année 2024.

Une hausse encore difficile à expliquer

Malgré ces mesures, la tendance reste orientée à la hausse. Entre 2019 et 2024, le taux de mortalité par chute chez les plus de 65 ans a augmenté de 18 %, une progression que le seul vieillissement de la population ne suffit pas à expliquer. Cette augmentation est particulièrement marquée chez les personnes âgées de plus de 85 ans.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour comprendre ce phénomène. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 pourraient avoir fragilisé certains seniors, notamment en raison de la maladie elle-même ou d’une diminution de l’activité physique liée aux périodes d’isolement et de confinement. Les données montrent également des différences entre les sexes : les femmes sont plus souvent hospitalisées après une chute, mais les hommes en meurent plus fréquemment.

Face à cette situation, Santé publique France estime nécessaire de poursuivre les efforts de surveillance et de prévention afin de limiter l’impact de ces accidents, qui représentent un enjeu majeur de santé publique dans une société où la population continue de vieillir.