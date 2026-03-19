Le référendum prévu en Italie les 22 et 23 mars sur la réforme du système judiciaire s’annonce comme un test majeur pour la Première ministre Giorgia Meloni, dans un contexte de forte polarisation politique.

Officiellement centré sur une réforme technique, le scrutin porte notamment sur la séparation des carrières des juges et des procureurs, avec la création de deux instances distinctes à la place du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres de ces organes seraient désignés par tirage au sort plutôt que par élection.

Mais au fil de la campagne, le vote s’est transformé en affrontement politique entre le camp du « Oui », soutenu par le gouvernement, et celui du « Non », défendu par une opposition fragmentée mais mobilisée.

Pour les partis d’opposition, ce référendum représente une opportunité de se rassembler et de tester leur capacité à construire une alternative crédible en vue des prochaines élections générales prévues en 2027.

Les analystes estiment toutefois que le vote pourrait être davantage influencé par les préférences politiques des électeurs que par les enjeux techniques de la réforme, après une campagne marquée par des tensions et des accusations entre les deux camps.

L’absence de quorum de participation signifie que le résultat sera valide quel que soit le taux de participation, ce qui renforce l’importance du scrutin pour l’équilibre politique du pays.

Au-delà de la réforme judiciaire, ce référendum pourrait ainsi redessiner les rapports de force en Italie et préfigurer les dynamiques politiques des prochaines échéances électorales.