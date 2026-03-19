Le Mexique invite le roi d’Espagne à l’ouverture de la Coupe du monde 2026

Le Mexique a invité le roi Felipe VI à assister au match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, a annoncé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors d’une conférence de presse.

Cette invitation s’inscrit dans une démarche diplomatique plus large, les autorités mexicaines ayant adressé des invitations à l’ensemble des pays avec lesquels elles entretiennent des relations. La responsable gouvernementale chargée de l’organisation du tournoi, Gabriela Cuevas, a supervisé cet envoi.

L’annonce intervient dans un contexte particulier, quelques jours après que Felipe VI a reconnu publiquement les abus commis durant la période coloniale espagnole. Une déclaration perçue comme un geste d’ouverture, mais jugée insuffisante par les autorités mexicaines.

Les relations entre le Mexique et l’Espagne restent marquées par des tensions liées à cette mémoire historique. En 2024, Claudia Sheinbaum n’avait pas invité le souverain espagnol à sa cérémonie d’investiture, après le refus de Madrid de présenter des excuses officielles pour les exactions de l’époque coloniale.

Malgré ces différends, cette invitation à un événement mondial majeur témoigne d’une volonté de maintenir le dialogue diplomatique. La Coupe du monde 2026, coorganisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, constitue en effet une vitrine internationale stratégique pour le pays.

Reste désormais à savoir si le roi d’Espagne acceptera cette invitation, dans un contexte où les questions historiques et politiques continuent d’influencer les relations bilatérales.