Nîmes : Julien Sanchez, Vincent Bouget et la droite unie au cœur d’un second tour indécis

Le premier tour des municipales a placé Julien Sanchez (RN) en tête avec 30,39 % des voix, juste devant Vincent Bouget (PCF) à 30,05 %. Derrière eux, la droite divisée entre Franck Proust (19,55 %) et Julien Plantier (15,55 %) a finalement décidé de s’unir pour le second tour, relançant complètement la compétition.

Cette fusion entre les deux figures de la droite locale rebat les cartes dans une ville historiquement ancrée dans ce camp. En cumulant leurs scores, Franck Proust et Julien Plantier espèrent redevenir une alternative crédible face au RN et à la gauche.

Une bataille ouverte entre trois camps

Julien Sanchez revendique une dynamique en sa faveur et se pose en principal adversaire de la gauche, tandis que Vincent Bouget cherche à fédérer un large électorat autour de son projet. L’union de la droite, de son côté, vise à empêcher un basculement de la ville vers l’un ou l’autre de ces blocs.

Dans cette triangulaire tendue, les reports de voix seront déterminants. À quelques jours du scrutin, aucun des trois camps ne semble en mesure de s’imposer clairement, rendant l’issue particulièrement incertaine.