Les prix mondiaux du pétrole et du gaz ont fortement augmenté après une série d’attaques visant des installations énergétiques au Moyen-Orient, dans un contexte d’escalade entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Les tensions se sont intensifiées après la frappe israélienne contre le champ gazier iranien de South Pars, à laquelle Téhéran a répondu en ciblant des infrastructures énergétiques dans le Golfe, notamment au Qatar.

Des missiles iraniens ont provoqué d’importants dégâts sur des installations de gaz naturel liquéfié à Ras Laffan, un site clé qui traite une part significative de l’approvisionnement mondial en gaz. Parallèlement, des attaques de drones ont déclenché des incendies dans des raffineries au Koweït.

Ces événements ont accentué les perturbations sur les marchés énergétiques, déjà fragilisés par le conflit en cours, entraînant une hausse rapide des prix du pétrole et du gaz.

Le président américain Donald Trump a mis en garde contre une réponse militaire massive en cas de nouvelles attaques iraniennes contre des infrastructures stratégiques, notamment au Qatar.

Cette escalade fait craindre une crise énergétique mondiale plus profonde, alors que le Moyen-Orient reste une région clé pour l’approvisionnement en hydrocarbures.

Dans ce contexte, les acteurs du marché surveillent de près l’évolution de la situation, redoutant de nouvelles perturbations susceptibles d’affecter durablement les flux énergétiques internationaux.