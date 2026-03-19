Sur TF1, jeudi 19 mars, Sandrine Rousseau a remis une pièce bien connue dans la machine politique: celle du désistement au nom des « principes républicains ». Pour la députée écologiste, la liste de gauche à Nice aurait dû se retirer au second tour et appeler à voter Christian Estrosi (Horizons), opposé à Eric Ciotti (UDR). Un appel qui sonne comme une consigne de discipline à gauche, même si l’élue nuance aussitôt, en reconnaissant que « entre Estrosi et Ciotti, il n’y a pas une différence majeure ». Bref, choisir sans adhérer, trancher sans applaudir.

Le vieux réflexe du « front républicain » revient sur la table

Dans les chiffres, la pression est nette. Eric Ciotti est donné en tête avec 43% des voix, Christian Estrosi suit à moins de 31% et la liste PS-PCF-écologistes menée par Juliette Chesnel-Le Roux plafonne à près de 12%, assez pour peser, pas assez pour espérer gagner. Or la candidate arrivée troisième a refusé de se retirer et a même appelé le maire sortant à « se retirer immédiatement de la vie politique », au nom d’un débat qu’elle souhaite « digne » à Nice. Le lecteur voit bien le noeud: à gauche, la tentation de rester debout coûte que coûte se heurte au calcul froid d’un duel où chaque voix devient une poutre ou une fissure.

Cette sortie de Sandrine Rousseau relance, sans surprise, la querelle des consignes et des retraits, sujet qui revient à chaque scrutin comme une marée qu’on croit basse avant de la voir remonter. Avec les municipales de 2026 déjà en toile de fond, la question n’est plus seulement niçoise: comment la gauche se positionne-t-elle dans les villes où la droite dure et le RN espèrent gagner du terrain, et jusqu’où accepte-t-elle de soutenir un adversaire pour en bloquer un autre… quitte à se renier un peu au passage.