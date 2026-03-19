Déjà, les municipales de 2026 agitent les états-majors. Sur le papier, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes jurent qu’il n’y a pas d’accord national avec La France insoumise, surtout depuis le durcissement du PS début mars contre Jean-Luc Mélenchon et ses «propos antisémites intolérables», quand le bureau national appelait les élus insoumis à s’en «désolidariser clairement et pleinement». Même tonalité chez Marine Tondelier, qui a réclamé des «paroles fortes» contre la «violence en politique» et des «sous-entendus … antisémites».

Dans la vraie vie des campagnes municipales, c’est moins tranché, socialistes, écologistes et communistes ont fusionné avec LFI dans 32% des communes où les Insoumis sont présents au second tour. Le contraste saute aux yeux, presque banal: la morale des tribunes, puis la mécanique du terrain.

Quand les mairies comptent plus que les mots d’ordre

Quand les mairies comptent plus que les mots d’ordre, les alliances prennent un autre visage, souvent présentées comme de simples fusions «techniques». Le quotidien dit avoir passé au crible les villes concernées et le tableau ressemble à une vieille règle de la politique française: les rapports de force locaux pèsent lourd, les consignes nationales pèsent moins, surtout quand il s’agit d’exister au conseil municipal et de conserver des positions.

Reste un point sensible, que le lecteur devine sans peine: comment concilier le discours de «barrage au RN» avec des arbitrages au cas par cas, entre maintien, fusion ou désistement, selon que l’on se retrouve face à un duel ou une triangulaire? Le précédent des législatives de 2024 et l’épisode du Nouveau Front populaire servent de mètre étalon, mais à mesure que 2026 approche, la gauche donne surtout l’impression de tester une idée simple: l’unité se proclame mal à Paris, elle se négocie très bien en mairie, et cette tension risque de rythmer la campagne qui s’ouvre.