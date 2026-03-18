La décision de la Confederation of African Football d’attribuer la victoire de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc sur tapis vert continue de provoquer une onde de choc dans le monde du football africain, et mondial. Hier soir sur L’Équipe TV, l’entraîneur français Claude Le Roy a vivement critiqué cette décision, remettant en cause sa légitimité sportive et ses conséquences sur l’image de la compétition.

Claude Le Roy s’est exprimé sans détour. L’ancien sélectionneur, figure historique du football africain, a dénoncé ce qu’il considère comme des pratiques opaques : « Derrière tout ça, il y a plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion, plein de tambouilles. C’est pitoyable pour l’image que donne encore la CAF. »

« Cette décision va faire rire toute la planète football. »

Sur le plan strictement sportif, Claude Le Roy a tenu à rappeler le déroulement de la rencontre, estimant que le résultat sur le terrain devait primer. Il a ainsi déclaré : « Le Maroc a fait une très belle compétition, mais en finale, c’est le Sénégal qui a été meilleur. »

Claude Le Roy a également insisté sur la portée internationale de cette affaire, estimant que ses répercussions dépassaient largement le cadre du football africain : « Cette décision va faire rire toute la planète football. »

Le Sénégal fait appel de cette décision

Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football a officiellement adressé une mise en demeure à la Confédération africaine de football , lui demandant de suspendre immédiatement l’exécution de la décision contestée concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.