La Fédération sénégalaise de football a officiellement adressé une mise en demeure à la Confédération africaine de football , lui demandant de suspendre immédiatement l’exécution de la décision contestée concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Dans ce courrier, l’instance dirigeante du football au Sénégal exige notamment « de suspendre l’exécution de cette décision et de geler toute procédure de remise de trophée au Maroc dans l’attente d’un arbitrage définitif ». Par cette démarche, la FSF entend empêcher toute validation irréversible du verdict rendu par la CAF, tant que les recours juridiques n’ont pas été examinés.

Une saisine du Tribunal arbitral du sport annoncée sous 48 heures

Dans la continuité de cette action, la Fédération sénégalaise de football a informé la Confédération africaine de football de son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport dans un délai de 48 heures.

L’objectif est clairement affiché dans le document transmis : obtenir « l’annulation pure et simple de cette décision ». Le TAS, basé à Lausanne, constitue la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs internationaux et intervient régulièrement dans les différends opposant fédérations, clubs et instances dirigeantes.

Une décision de la CAF qui suscite une vive contestation

Hier, à la surprise générale, la Confédération africaine de football a retiré le titre de la CAN 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc sur tapis vert, avec un score de 3-0.

Cette décision fait suite aux événements de la finale, au cours de laquelle la sélection sénégalaise avait quitté temporairement le terrain après avoir concédé, dans les arrêts de jeu, un penalty injustifié (finalement non marqué par le Maroc), ce qui constitue une infraction au règlement de la compétition.

Un contentieux désormais porté sur le terrain juridique

Avec cette démarche, la Fédération sénégalaise de football engage un bras de fer juridique avec la Confédération africaine de football. En saisissant le Tribunal arbitral du sport, elle espère obtenir dans un premier temps des mesures conservatoires, puis une révision complète de la décision sur le fond.