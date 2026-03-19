À seulement 30 ans, la soprano franco-algérienne Tamara Bounazou s’impose comme l’une des révélations de la scène lyrique actuelle. Nommée dans la catégorie révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique, qui se tiendront à Brest, elle incarne une nouvelle génération d’artistes bien décidés à faire évoluer les codes de l’opéra. Entre scènes prestigieuses et réseaux sociaux, elle défend une vision ouverte et accessible de cet art souvent perçu comme élitiste.

Une nomination qui consacre une ascension rapide

Cette nomination représente une étape importante dans le parcours de la chanteuse, qui a débuté sa carrière en 2019. Dans un entretien accordé à l’AFP, elle confie accueillir cette reconnaissance avec enthousiasme, décrivant l’opéra comme un art « universel » et « merveilleux » dont chacun devrait pouvoir se saisir.

Formée entre Montbéliard, Lyon et Vienne, Tamara Bounazou s’est rapidement illustrée sur des scènes de renom, comme l’Opéra de Paris, le Théâtre des Champs-Élysées ou encore la Philharmonie de Cologne. Elle s’est particulièrement distinguée récemment dans le rôle-titre d’Iphigénie en Tauride de Gluck à l’Opéra-Comique, où sa voix et sa présence ont marqué les esprits.

Issue d’un milieu éloigné du monde lyrique, elle rappelle à l’AFP avoir grandi dans un environnement modeste, ce qui rend son parcours d’autant plus singulier. C’est grâce à l’encouragement de ses parents qu’elle découvre la musique au conservatoire, avant de se spécialiser dans le chant.

Faire tomber les barrières de l’opéra

Au-delà de la scène, Tamara Bounazou s’est donné une mission : rendre l’opéra plus accessible. Dans le même entretien à l’AFP, elle explique vouloir « donner les codes » à celles et ceux qui n’osent pas franchir les portes des maisons d’opéra, afin qu’ils s’y sentent légitimes.

Pour cela, elle investit aussi les plateformes numériques. Sur Twitch, via sa chaîne Tamarabou, mais aussi sur Instagram et TikTok, elle décrypte les œuvres, explique les mises en scène et rappelle que l’opéra ne se limite pas aux clichés. Elle insiste notamment sur la richesse des répertoires et sur leur résonance avec des enjeux contemporains.

Elle revendique également une approche personnelle de son art. Toujours auprès de l’AFP, elle évoque le pouvoir émotionnel du chant, qu’elle compare à une forme de « magie », capable de toucher profondément le public. Une manière pour elle de rappeler que l’opéra, au-delà de sa technicité, reste avant tout une expérience humaine et sensible.